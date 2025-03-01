Денежный маникюр на март 2025: 7 стильных дизайнов для притяжения удачи Ирэн ОрлонскаяДенежный маникюр — это новый астрологический тренд, который привлекает внимание многих людей, стремящихся не только к стильному дизайну ногтей, но и к улучшению своего финансового положения.