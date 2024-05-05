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Российская выставка племенных овец и коз примет участников более чем 20 регионов России

Российская выставка племенных овец и коз примет участников более чем 20 регионов России

Каспийск готов принять XXIV Российскую выставку племенных овец и коз. Согласно сообщению президента Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова, это крупнейшее мероприятие в области сельскохозяйственного производства России.

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