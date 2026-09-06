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МОСИНФОРМ

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Фестивали «День московского спорта» и «Ночь московского спорта» объединили 335 тыс. человек

Фестивали «День московского спорта» и «Ночь московского спорта» объединили 335 тыс. человек

Масштабные спортивные события прошли в столице 5 сентября и собрали десятки тысяч человек. Фестиваль «День московского спорта» состоялся на территории олимпийского комплекса «Лужники».

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