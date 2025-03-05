Очередной скандал в "Ельцин Центре": Исламский леворадикал грозит русским коллективной ответственностью

Царьград Boris Kavashkin/Globallookpress В филиале "Ельцин Центра" в Москве, расположенном в усадьбе Долгоруковых-Бобринских, разразился очередной скандал.
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