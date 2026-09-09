❕Песков заявил, что вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета не стоит Показатель дефицитности бюджета — цифра подвижная и не должна вызывать опасений, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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