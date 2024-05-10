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Военные новости ★ спецоперация

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Нормальная ситуация: всё летит к чертям

Нормальная ситуация: всё летит к чертям

Так хотелось не переводить (близко к оригиналу) сленг американских военных, но материал написан для русского издания… Сегодня мне хочется немного отвлечься от темы боев, тактики и стратегии войны и поговорить о мало упоминаемой теме учебы.

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