ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по военным объектам противника в Николаеве В ночь на 15 октября по объектам на территориях, контролируемых киевским режимом, были нанесены новые удары.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по военным объектам противника в Николаеве В ночь на 15 октября по объектам на территориях, контролируемых киевским режимом, были нанесены новые удары.
Свежие комментарии