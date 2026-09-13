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Врач объяснила, когда состояние ногтей требует медицинского внимания

Состояние ногтей отражает изменения в организме, включая дефицит витаминов и минералов, а также возможные нарушения работы щитовидной железы, сердца и лёгких.

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