Как быстро разморозить рыбу, не испортив филе

Если рыбу нужно приготовить через час, оставлять ее на ночь в холодильнике уже поздно. Есть простой способ ускорить разморозку: положить филе в герметичный пакет и опустить его в холодную воду.
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