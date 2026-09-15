Steak Lovers
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Steak Lovers

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Как быстро разморозить рыбу, не испортив филе

Как быстро разморозить рыбу, не испортив филе

Если рыбу нужно приготовить через час, оставлять ее на ночь в холодильнике уже поздно. Есть простой способ ускорить разморозку: положить филе в герметичный пакет и опустить его в холодную воду.

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