За неделю от клещей пострадали 1490 жителей Петербурга и Ленобласти

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнародовало свежую статистику обращений граждан, пострадавших от присасывания клещей, за период с 10 по 16 сентября.
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