НХЛ ожидает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Коламбусом»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила прогноз, когда, по ее ожиданиям, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах и обойдет канадского форварда Уэйна Гретцки.