НХЛ ожидает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Коламбусом»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила прогноз, когда, по ее ожиданиям, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах и обойдет канадского форварда Уэйна Гретцки.
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