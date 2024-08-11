У нас будет гореть практически весь периметр...

И ещё один замечательный текст от Ирины Алкснис, как бы продолжение вчерашнего, который я у себя выкладывала под названием Наша страна вернёт себе своё, пусть даже на это понадобится полвека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Русская община схлестнулась с кавказцами в столице. В полицию забрали именно русских, им же угрожают родственники нападавших
- Беспредел мигрантов обернулся грубым шантажом: Унижение России разыграно по нотам
- "БАНДА ИЗ БАЛАШИХИ ГОТОВИТСЯ К БУНТАМ, КАК В АНГЛИИ": ГРУППИРОВКА ИЗ МИГРАНТОВ ДЕРЖИТ ГОРОД В ЗАЛОЖНИКАХ
Свежие комментарии