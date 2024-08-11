У нас будет гореть практически весь периметр...

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И   ещё  один    замечательный   текст  от  Ирины    Алкснис,  как  бы  продолжение   вчерашнего,  который  я  у  себя  выкладывала  под  названием Наша страна вернёт себе своё, пусть даже на это понадобится полвека.

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