Евгений Рылов: «Зарубежные сборы нам нужны. Но, думаю, из-за последних событий и у нас в стране все будет строиться, улучшаться и развиваться»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал о том, как на его подготовку повлияли санкции из-за ситуации на Украине.

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