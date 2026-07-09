Geely установила мировой рекорд пробега гибридного седана Galaxy A7 EM

Китайская компания Geely объявила о новом достижении — гибридный седан Galaxy A7 EM проехал 2608,36 километров без дозаправки и подзарядки, что стало мировым рекордом, зарегистрированным в Книге рекордов Гиннесса.
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