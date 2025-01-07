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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ахмат», «Пари НН», «Акрон», «Рубин» и «Ростов» интересуются сербским форвардом Романичем. У него 9+4 в 19 играх за «Железничар» в этом сезоне

26-летний футболист забил 9 мячей и сделал 4 голевые передачи в 19 играх за «Железничар Панчево» в чемпионате Сербии.

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