Блинкен: администрация Трампа стремится обеспечить Киеву наилучшую сделку

Global Look Press/Keystone Press Agency/Henri Szwarc Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что администрация избранного президента Штатов Дональда Трампа настроена на создание наилучших для Киева условий по возможной сделке по урегулированию конфликта.
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