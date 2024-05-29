Конкурент Neuralink установил рекорд по числу электродов в мозге человека — 4096 ш...

Конкурент Neuralink установил рекорд по числу электродов в мозге человека — 4096 штук на площади со спичечный коробокКомпания Precision Neuroscience, созданная выходцами из компании Neuralink Илона Маска (Elon Musk), сообщила об установлении рекорда по числу одновременно работающих на живом мозге электродов.