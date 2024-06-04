В Приморье мужчина погиб в пожаре из-за короткого замыкания

4 июня в Уссурийске в переулке Столетова произошло возгорание четырехквартирного дома. Предварительной причиной возникновения пожара названо короткое замыкание электропроводки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
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