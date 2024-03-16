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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за лучшего бомбардира «Айнтрахта» Мармуша. «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» тоже интересуются форвардом

Наиболее предметный интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Ливерпуля», сообщает As со ссылкой на Bild.

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