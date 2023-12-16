Баятович: Европа потеряла плюсы дешевого газа из РФ

Генеральный директор компании «Србиягаз» и заместитель председателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович сообщил, что без дешёвого газа из Российской Федерации Европа движется к деиндустриализации.
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