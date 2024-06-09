Махачев иронично ответил на критику со стороны главы UFC

Российский боец наглядно показал разницу в достижениях с Джонсоном.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев посмеялся над американцем Джоном Джонсом, не без иронии показав разницу в их успехах.
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