Махачев иронично ответил на критику со стороны главы UFC

Российский боец наглядно показал разницу в достижениях с Джонсоном.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев посмеялся над американцем Джоном Джонсом, не без иронии показав разницу в их успехах.