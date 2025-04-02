Нужно ли сегодня вернуть советские методы борьбы с пьянством?

ВР

Владимир Рогожин

Надо наверное все же признать- человек все таки развивается.И если рассмотреть табак.спиритус вини и наркотики как инструменты эволюции.то становится отчётливо видна деградация отдельных людей.Особенно заметны наркоманы.Ничего человеческого.разумного в их поведении не видно.Они на вид неприятны и поэтому формирует непроизвольно у наблюдателей отрицательные эмоции.Появляется сравнение не в их пользу Вспомним историю древней Спарты.Архонты государства специально способствовали пьянству илотов( общественных. ранее завоёванных рабов).что бы их отрицательный пример способствовал приобретению в молодом поколении иммунитета против алкоголя. Возможно и НАМ стоит показывать алкашей.наркоманов.курильщиков табака и прочих смесей в соответствующем свете.Влечение к ним повсеместно признать проявлением слабости.Однако со временем.лет через десяток тысяч .люди избавятся от этой зависимости иииии найдут что то новое.что бы опять бороться и побеждать.Мы быстрее всего развиваемся в условиях тяжёлой жизни