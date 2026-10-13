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Регионы России

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил Великобританию и ЕС в саботаже мирных усилий по Украине

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил Великобританию и ЕС в саботаже мирных усилий по Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания и Евросоюз используют влияние СМИ для препятствования мирному урегулированию конфликта на Украине и сотрудничеству между Россией и США.

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