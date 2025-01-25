ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ МЫ ИМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.
Про угрозочки от Рыжего
Комментарии
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Александр Самарин
Сколько уже можно нянькаться с этими сша, уговаривать и оправдываться,? Нас ни во что не ставят и цель - уничтожить Россию. Мало нам,что союз развалили чтобы проще было добивать Россию и бывшие республики, столкнули нас с бывшей нашей Украиной и их руками уничтожаем себя, а мы их называем ещё партнёрами.
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13 час.
Александр Самарин
Запад нас втянули во всякие организации типа ВТО не для того чтобы нам жизнь улучшить, а чтобы манипулировать грабить и ослаблять и добивать, что и происходит последние 30лет
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13 час.
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