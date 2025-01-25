Про угрозочки от Рыжего

Александр Самарин

Сколько уже можно нянькаться с этими сша, уговаривать и оправдываться,? Нас ни во что не ставят и цель - уничтожить Россию. Мало нам,что союз развалили чтобы проще было добивать Россию и бывшие республики, столкнули нас с бывшей нашей Украиной и их руками уничтожаем себя, а мы их называем ещё партнёрами.