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Царьград

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В Москве задержали подозреваемого в краже ценностей на 48,4 млн рублей

В Москве задержали подозреваемого в краже ценностей на 48,4 млн рублей

20-летнего подозреваемого задержали вечером 29 сентября на Рязанском проспекте в Москве по делу о краже 48,4 млн рублей из частного дома в поселке Ленинское Ленобласти.

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