На севере Москвы грузовик снес опору уличного освещения, водитель погиб. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
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