Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyy Вооруженные радикальные украинские националисты продолжают прибывать в Харьковскую область с вероятной целью создать вокруг столицы региона буферную зону от пророссийского населения, заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии