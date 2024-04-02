Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyy Вооруженные радикальные украинские националисты продолжают прибывать в Харьковскую область с вероятной целью создать вокруг столицы региона буферную зону от пророссийского населения, заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.