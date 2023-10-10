Израиль никогда не будет прежним. Российские уроки

Речь идёт о невыученных ЦАХАЛ уроках российских операций в Сирии (в которой Израиль принимал непосредственное участие, нанося авиаудары по союзникам России) и на Украине (в которой Израиль принимал участие опосредовано, поставляя оружие и технику врагам России).