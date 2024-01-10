Хакеры за новогодние каникулы слили в сеть пять терабайт данных россиян

За январские каникулы более 116 миллионов строк данных пользователей общим объемом пять терабайт утекли в сеть в России, заявил РИА Новости руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз ГК «Солар» Александр Вураско.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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