Свыше 8 тысяч детей заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю

Уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области ниже эпидемического порога на 43,6%. В каждой возрастной группе наблюдается снижение уровня заболеваемости, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
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