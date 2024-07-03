Төмәндә чыгарылыш сыйныф укучылары «Саубуллашу вальсын» биегән

Төмәннең «Яңарыш» газетасында Рәүфә Кангазинаның «Саубуллашу вальсын биеделәр» дигән язмасы чыкты. Төмән шәһәрендә чыгарылыш сыйныфлар өчен гомуми кичә 21 июнь көнне, традиция буенча Түре елгасы яры буенда узды.
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