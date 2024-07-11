Камчатский художник Андрей Волков стал победителем конкурса граффити ко Дню горнодобывающей промышленности

Впервые на Камчатке пройдет масштабный фестиваль в честь Дня горнодобывающей промышленности региона. Организаторы подготовили множество развлекательных мероприятий, в том числе ярмарку вакансий, конкурсы и концертную программу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии