Гол вратаря на 95-й спас «Динамо», Путин отложил Игры дружбы, «Крылья» могут обанкротиться, а Федорищев атакует агентов, «Спартак» хочет игроков «Локо» и другие новости

Так все время странно читать твои вопросы О чем это? Кому задаешь? Я каждый раз теряюсь

Лена Мисько

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», бывший спортивный директор «Ювентуса» стал одним из кандидатов на должность в московском клубе. Подчеркивается, что руководство красно-белых уже провело с ним переговоры. В 2023 году Керубини, работавший в «Ювентусе», был отстранен от футбольной деятельности на 16 месяцев. Запрет распространяется только на итальянский футбол.