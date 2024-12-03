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    Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», бывший спортивный директор «Ювентуса» стал одним из кандидатов на должнос...Гол вратаря на 95...
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    Так все время странно читать твои вопросы О чем это? Кому задаешь? Я каждый раз теряюсьГол вратаря на 95...
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    Керубини?Гол вратаря на 95...

Гол вратаря на 95-й спас «Динамо», Путин отложил Игры дружбы, «Крылья» могут обанкротиться, а Федорищев атакует агентов, «Спартак» хочет игроков «Локо» и другие новости

Гол вратаря на 95-й спас «Динамо», Путин отложил Игры дружбы, «Крылья» могут обанкротиться, а Федорищев атакует агентов, «Спартак» хочет игроков «Локо» и другие новости

1. Исторический день в РПЛ – Игорь Лещук спас «Динамо» в матче с «Ахматом» на 95-й минуте и стал первым вратарем в истории ЧР, забившим с игры.

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Комментарии
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КУАТ
Керубини?
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11 час.
Лена Мисько
Так все время странно читать твои вопросы О чем это? Кому задаешь? Я каждый раз теряюсь
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9 час.
Лена Мисько
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», бывший спортивный директор «Ювентуса» стал одним из кандидатов на должность в московском клубе. Подчеркивается, что руководство красно-белых уже провело с ним переговоры. В 2023 году Керубини, работавший в «Ювентусе», был отстранен от футбольной деятельности на 16 месяцев. Запрет распространяется только на итальянский футбол.
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3 час.

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