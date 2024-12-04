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Эксперты рассказали, как не позволить машине сгнить зимой

Эксперты рассказали, как не позволить машине сгнить зимой

Кузов можно и нужно защищать в холода от реагентов.Каждый водитель знает, что использование соли и химических реагентов для борьбы с зимними погодными условиями может нанести серьезный вред кузову и лакокрасочному покрытию автомобиля.

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