Эксперты рассказали, как не позволить машине сгнить зимой

Кузов можно и нужно защищать в холода от реагентов.Каждый водитель знает, что использование соли и химических реагентов для борьбы с зимними погодными условиями может нанести серьезный вред кузову и лакокрасочному покрытию автомобиля.
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