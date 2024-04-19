Популярный торговый центр могут закрыть во Владивостоке

Во Владивостоке прокуратура грозится закрыть популярный торговый центр. Недовольство ведомства связано с проведенной 20 лет назад реконструкцией здания, после которой объект не ввели в эксплуатацию, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии