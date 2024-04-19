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Популярный торговый центр могут закрыть во Владивостоке

Популярный торговый центр могут закрыть во Владивостоке

Во Владивостоке прокуратура грозится закрыть популярный торговый центр. Недовольство ведомства связано с проведенной 20 лет назад реконструкцией здания, после которой объект не ввели в эксплуатацию, сообщает PRIMPRESS.

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