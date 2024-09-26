В России введут стандарт защиты ипотечных заемщиков

В России в следующем году начнет работать стандарт защиты ипотечных заемщиков. В нем содержится рекомендация банкам заключать договоры на срок не более 30 лет и на сумму не выше чем 80 процентов от справедливой стоимости предмета ипотеки.
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