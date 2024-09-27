Минлесхоз призывает нижегородцев воздержаться от посещения лесов из-за высокой пожарной опасности

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области рекомендует жителям региона воздержаться от посещения лесов из-за высокого класса пожарной опасности и угрозы возникновения пожаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии