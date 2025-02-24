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Царьград

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Новое открытие ученых: капсула в Антарктиде может возродить жизнь на Земле

Новое открытие ученых: капсула в Антарктиде может возродить жизнь на Земле

Ученые исследуют найденную в Антарктиде капсулу, которая может быть ключом к возрождению жизниУченые сделали неожиданное открытие в Антарктиде - подо льдом озера Энигма есть толстый слой воды, который наполнен изолированными от внешнего мира микроорганизмами.

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