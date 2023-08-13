Старушка разоралась на весь автобус из-за того, что я поставила пакеты на соседнее сиденье

Олег Едаменко

А лично меня тоже бесят сумки и пакеты на сиденьях. И неважно, сколько народу в маршрутке. Адски бесят ещё люди с битком набитыми рюкзаками на спине - почему их не снять при входе и не поставить рядом, почему обязательно надо своим рюкзачищем задевать и толкать всех окружающих? И бесят те, кто, войдя в маршрутку, останавливается в дверях и начинает копаться в своих сумках в поисках кошелька с мелочью. Заранее приготовить оплату нельзя? То же самое - в магазинах на кассе. Наберёт такая мадам пррдуктов тыщи на три и стоит ждёт, пока ей посчитают. И только потом начинает ковыряться по всем своим сумкам и пакетам в поисках кошелька. Всё это - проявления полного неуважения к окружающим.