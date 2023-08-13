Неделю назад, позвав подругу на шопинг, я никак не ожидала, что он закончится конфликтом со старушкой в автобусе.
Старушка разоралась на весь автобус из-за того, что я поставила пакеты на соседнее сиденье
Комментарии
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Олег Едаменко
А лично меня тоже бесят сумки и пакеты на сиденьях. И неважно, сколько народу в маршрутке. Адски бесят ещё люди с битком набитыми рюкзаками на спине - почему их не снять при входе и не поставить рядом, почему обязательно надо своим рюкзачищем задевать и толкать всех окружающих? И бесят те, кто, войдя в маршрутку, останавливается в дверях и начинает копаться в своих сумках в поисках кошелька с мелочью. Заранее приготовить оплату нельзя? То же самое - в магазинах на кассе. Наберёт такая мадам пррдуктов тыщи на три и стоит ждёт, пока ей посчитают. И только потом начинает ковыряться по всем своим сумкам и пакетам в поисках кошелька. Всё это - проявления полного неуважения к окружающим.
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7 час.
Вера Ванидовская
Так вас вообще жизнь, похоже, бесит. Вы попробуйте не беситься и люди к вам потянутся. И будет хорошее настроение. Я пенс, 70 лет, но всегда проявляю терпение. А если мне что-то нужно, могу ВЕЖЛИВО попросить.
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6 час.
Виктор Журавлев
На тропинке утром рано,/ Повстречались два БАРАНА!
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2 час.
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