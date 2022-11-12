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Бернарду Силва: «Лишь Сантуш брал трофеи с Португалией. Уверен, в стране довольны его работой»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва высказался о Фернанду Сантуше. «Тренер добился большого успеха с нашей командой.

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