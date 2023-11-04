Захарова сравнила США с Сорокой-белобокой из-за сокращения помощи Киеву

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Соединенных Штатов уменьшить пакеты военной помощи Киеву, чтобы растянуть поддержку Украины на максимально длительный срок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии