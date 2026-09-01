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Андрей Кондратьев Татарстан студентларын РФ Дәүләт Думасына депутатлар сайлауга чакырды

Бүген Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе яңа уку елы башлануга багышланган бәйрәм чарасында катнашты.

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