Жди меня: Бессмертное стихотворение Симонова «Жди меня» в эпоху СВО (ВИДЕО)

Бессмертное стихотворение Константина Симонова «Жди меня» в эпоху СВО. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера.