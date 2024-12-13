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Русская весна

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Жди меня: Бессмертное стихотворение Симонова «Жди меня» в эпоху СВО (ВИДЕО)

Жди меня: Бессмертное стихотворение Симонова «Жди меня» в эпоху СВО (ВИДЕО)

Бессмертное стихотворение Константина Симонова «Жди меня» в эпоху СВО. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера.

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