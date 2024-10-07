NYT: в порты Евросоюза не пускают поврежденное судно из России из-за опасений детонации

Оно перевозит 20 тысяч тонн аммиачной селитры Судно MV Ruby, которое получило повреждения по пути из России в Африку, не пускают в порты Евросоюза и Британии для ремонта из-за опасений возможной детонации перевозимого на борту нитрата аммония, передает газета New York Times.
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