NYT: в порты Евросоюза не пускают поврежденное судно из России из-за опасений детонации

Оно перевозит 20 тысяч тонн аммиачной селитры Судно MV Ruby, которое получило повреждения по пути из России в Африку, не пускают в порты Евросоюза и Британии для ремонта из-за опасений возможной детонации перевозимого на борту нитрата аммония, передает газета New York Times.