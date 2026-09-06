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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Профака о Москве: «Прекрасный город. Пару дней назад впервые проехался в метро – невероятно, очень чисто, скоростные поезда»

Защитник «Динамо» Лука Профака положительно оценил московское метро.  24-летний канадец перешел в московский клуб летом в результате обмена из «Нефтехимика».

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