Какие требования нужно выполнить для получения кредитной карты?

Кредитная карта несет в себе гораздо больше преимуществ, нежели дебетовая. Поэтому, при наличии возможности получить кредитную карту с высокой вероятностью одобрения, ей нужно обязательно воспользоваться.
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