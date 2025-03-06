В Колпино возбудили уголовное дело после осквернения мемориала «Вечный огонь»

В Санкт-Петербурге полицейские ищут двух злоумышленников, осквернивших мемориал «Вечный огонь». Около двух часов дня 4 марта в полицию поступило заявление от 58-летней жительницы улицы Красных Партизан в Колпино.
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