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Царьград

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Sotheby’s выставит "платье мести" принцессы Дианы на аукцион

Sotheby’s выставит "платье мести" принцессы Дианы на аукцион

Черное "платье мести" принцессы Дианы, надетое в день признания принца Чарльза в 1994 году, будет выставлено на торги 9 декабря в Нью-Йорке аукционным домом Sotheby’s.

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