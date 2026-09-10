Sotheby’s выставит "платье мести" принцессы Дианы на аукцион

Черное "платье мести" принцессы Дианы, надетое в день признания принца Чарльза в 1994 году, будет выставлено на торги 9 декабря в Нью-Йорке аукционным домом Sotheby’s.
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