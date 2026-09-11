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Регионы России

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Первый российский литограф 350 нм передадут заказчику в декабре 2026 года

Первый российский литограф 350 нм передадут заказчику в декабре 2026 года

Первый серийный российский литограф для выпуска чипов по нормам 350 нанометров планируют передать заказчику в декабре 2026 года.

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