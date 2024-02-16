Школьники из Медведкова примут участие в математической олимпиаде

Олимпиаду «Математический праздник» для учеников шестых и седьмых классов проведут 18 февраля. Школьники из Южного Медведкова также смогут поучаствовать в математических играх и викторинах, послушать лекции ведущих математиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии